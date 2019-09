Børnejazz i Kolding med international deltagelse

Kolding: 21 børn fra Estland, Portugal og Danmark var samlet i Kolding til tredje del af JazzDanmarks børnejazzprojekt "Kids Can", der er et tre-årigt samarbejdsprojekt mellem Estland, Portugal og Danmark.

Tidligere på året har Kids Can-musikerne spillet på den store festival Jazzkaar i Estland og på en af de ældste jazzklubber i Europa, Hot Club de Portugal. I Kolding foregik koncerten på Godset under Jazz i Trekanten i Kolding.

Kids Can har til formål er at nytænke formidlingen af jazz fra barn til barn samt at lære børn at formidle jazzmusik og skabe internationale bånd.

