Børnehus får plads til 50-100 flere børn

Kolding: Flere og flere børnefamilier flytter til byen og særlig til midtbyen. Det betyder et naturligt pres på midtbyens daginstitutioner - men nu kommer der op til 100 nye pladser.

Kolding Byråd har netop godkendt den plan, der skal udvide Børnehuset Ved Åen på Engstien, som i dag har plads til 130 børn. Afhængig af, om man indretter pladsen til vuggestuebørn eller børnehavebørn, bliver der 50-100 nye daginstitutionspladser.

- Som borgmester er jeg naturligvis ovenud lykkelig for, at flere og flere flytter til Kolding. Befolkningstilvæksten sætter krav til os politikere for at skabe de bedste betingelser for Koldings borgere. Det gør vi blandt andet ved at udvide Børnehuset Ved Åen, så flere børnefamilier i midtbyen kan få pasningsmulighed tæt på hjemmet, siger borgmester i Kolding Kommune, Jørn Pedersen (V) i en pressemeddelelse.