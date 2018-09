Børnehaveleder om forældres mobilsnak i daginstitution: Børn har krav på nærhed

Lederen af børnehaven Over Vejen, Hanne Fallesen, satte allerede for et par år siden - efter inspiration fra en anden af Koldings daginstitutioner - skilte op, der beder forældrene om at slukke mobiltelefonen, når de afleverer og henter deres barn. Arkivfoto: Ludvig Dittmann

På Vester Nebel Skole vil man nu lære forældrene at slukke for mobiltelefonen, når de henter og afleverer deres barn. I børnehaven Over Vejen satte man allerede for et par år siden skilte op, der skulle få forældre til at holde mobiltelefonen slukket, når de henter og bringer.

Kolding: Det er ikke kun på Vester Nebel Skole, at man har oplevet, at forældre har travlt med at snakke i mobiltelefon, når de afleverer og henter deres barn. For nogle år siden oplevede man det også jævnligt i børnehaven Over Vejen i Koldings sydby, og her har man i et par år haft tydelige skilte op, der henstiller til, at man holder sin telefon slukket i børnehaven. På Vester Nebel Skole sætter man nu også plakater op, hvor man beder forældrene om at droppe telefonsnakken, mens de henter og bringer deres barn. Lederen af børnehaven Over Vejen fortæller, at det ikke handler om at moralisere eller fordømme mobiltelefoner, men om at få forældre til at se og høre deres børn i stedet for at have mere travlt med telefonen, når de skal aflevere barnet om morgenen og hente det om eftermiddagen. I dag er de oprindelige skilte erstattet af nye, men budskabet er det samme: Vær venlig at slukke for mobiltelefonen.