Et flertal i børne- og uddannelsesudvalget har peget på, hvor de krævede besparelser på området skal findes. Det betyder tre lukkeuger hver sommer i institutioner og sfo'er, nedlæggelse af sfo for de ældste specialelever, og at forældre skal betale ekstra, hvis de bruger sfo'en i visse uger om sommeren.

For daginstitutionernes vedkommende kommer det også til at gælde, at færre institutioner end i dag vil holde behovsåbent, så børn, der ikke kan holde ferie i de tre lukkeuger, skal transporteres længere. Desuden vil færre institutioner end i dag også holde lukket de tre hverdage op til påske, hverdage mellem jul og nytår og dagen efter kristi himmelfartsdag.

Det sker som led i de millionstore besparelser, som et enigt økonomiudvalg tirsdag pålagde alle byrådets udvalg at finde før budgetforhandlingerne i begyndelsen af september. Et flertal i børne- og uddannelsesudvalget fandt allerede onsdag de krævede besparelser, og blandt dem er altså stigningen i de såkaldte lukkeuger.

Kolding: Børn i Koldings daginstitutioner og sfo'er får flere uger næste sommer, hvor de risikerer at skulle passes et andet sted end i deres sædvanlige institution og sfo.

Her er nogle af de områder, der bliver sparet på under børne- og uddannelsesudvalget fra næste år. I parentes står beløbet for 2020:Indførelse af tredje lukkeuge i sfo'erne: 2,55 mio. kr. Ekstra betaling for brug af sfo ved behovsåbent: 435.000 kr. Ændring af personalesammensætning på børnespecialområde, så der kommer flere pædagoger: 2019: 833.000 kr. (2 mio. kr.) Specialklasser i Vamdrup nedlægges. Nogle elever flyttes til Karen Blixen Skolen i Seest: 1,15 mio. kr. per år Lukning af special-sfo for 7.-9. klasse: 2019: 3,651 mio. kr (8,763 mio. kr.) Indførelse af forældrebetaling for special-sfo: 2019: 742.000 kr. (1,78 mio. kr.) Indskrænkning af behovsåbent i daginstitutioner dagen efter kristi himmelfartsdag, tre dage ved påske og dage efter jul: 763.000 kr. Indførelse af tredje lukkeuge i sommerferien i daginstitutioner: 3,195 mio. kr. Færre institutioner holder behovsåbent i sommerferien: 930.000 kr. Det samlede budget for uddannelsesområdet i Kolding er i 2018 på 942 millioner kroner. Det samlede budget for børnepasningsområdet i Kolding er i 2018 på 435 millioner kroner.

Finder ekstra besparelser

Sparekravet på børne- og skoleområdet lød på 11 millioner kroner i 2019, 16 millioner i 2020 og 20 millioner kroner fra 2021 og frem. Knap fire af disse millioner var på forhånd fundet i forbindelse med lukningen af skoletilbuddet i Sdr. Stenderup.

Alle politikere i udvalget undtagen Benny Dall (EL), der kun ville sige ja til tre spareforslag, fandt dog ekstra besparelser, sådan at der næsten år spares 21,7 millioner og knap 32 millioner om året fra 2020 og frem.

Udvalgsformand Kristina Jørgensen (DF) forklarer, at de ekstra besparelser er taget med for at skabe et økonomisk råderum for udvalget, som kan bruges til at sende tilbage til skoler eller børnepasning der, hvor man mener, at der mangler penge i de kommende år eller der, hvor man vil sætte nye initiativer i gang.

- Vi har lagt meget vægt på at se på, hvor besparelserne gør mindst ondt, og på hvordan vi kan bibeholde normeringerne og vores støtteordninger i folkeskolen. Men der er tale om serviceforringelser. Jeg vil ikke påstå andet, og jeg er bevidst om, at der kommer til at ske et kæmpestort indhak, siger Kristina Jørgensen.