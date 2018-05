Børn lærer om naturvidenskab ved at lege på Harteværket

Kolding: Humøret var i top, da 4. B på Abildgårdskolen i Odense forleden blev sluppet fri på Harteværkets vandlegeplads.

Klassen er den ene af EWIIs to adoptionsklasser - og selv om det lignede ren leg, var der et formål: Børnene testede nemlig et af de undervisningsforløb, som Harteværket har udviklet i samarbejde med Syddansk Universitet, Region Syddanmark og lærere fra grundskolen og ungdomsuddannelser.

- Her får de lov til at lege ny viden ind, og når de får fingrene i tingene og har det sjovt, husker de også det hele meget bedre, siger Jesper Lund, lærer i 4. B på Abildgårdskolen.

Sidste år var eleverne på Harteværket for at se, hvordan elektricitet blev produceret i gamle dage. Børnene har også besøgt forbrændingsanlægget Energnist i Kolding.

- Det er en del af vores samfundsansvar, at vi vil inspirere børn og unge til at foretage nogle uddannelsesvalg engang i fremtiden. Vi giver dem mulighed for at opleve en del af virkeligheden, som de måske ikke kender til, siger Anne Hilman, HR-partner i EWII i en pressemeddelelse.