Børn bliver hjulpet i gang med aktivt fritidsliv: 37 er allerede kommet i gang

Siden august har en projektleder i kommunen arbejdet for at hjælpe sårbare børn og unge i gang med fritidsaktiviteter. 37 børn, der ikke tidligere gik til noget, er nu kommet i gang med sport eller andre aktiviteter.

Kolding: Fodbold, badminton, håndbold eller svømning. Musikundervisning, drama eller billedskole.

Der er nok, man kan vælge imellem, når man som barn skal forsøge at vælge, hvad man vil gå til i fritiden.

Men nogle børn og unge har intet at vælge imellem, fordi deres forældre ikke har penge til at sende dem til en fritidsaktivitet, hvor der skal betales kontingent, sportstøj og udstyr. Måske er barnet for usikkert til at kaste sig ud i en ny sportsgren, eller måske har mor eller far ikke ressourcer til at kontakte en idrætsforening, melde deres barn til en aktivitet og til at følge dem til og fra aktiviteten.

Det er dog blevet lettere end tidligere at få hjælp, så man enten kan komme til sport, musik eller andet i fritiden, eller så man kan give sit barn den mulighed. Siden midten af august i år har projekt Aktiv Fritid nemlig kørt i regi af fritids- og idrætsafdelingen i Kolding Kommune, og det treårige projekt skal være med til at give børn, unge og forældre både hjælp og et puf, så flere børn kommer til at gå til noget.