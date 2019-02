Bestyrelsesformand Peter Gæmelke fra Nature Energy er klar til at springe i bilen og komme til møde med alle, der har spørgsmål til lugtgener fra nu skrottet biogasanlæg. - Vi bygger ikke anlæg, der lugter, siger han.

Kolding: Venstre, DF, og Socialdemokratiets overraskende beslutning om at skrotte al videre planlægning for et stort biogasanlæg til 200 millioner kroner på Venusvej i Koldings nordlige industrikvarter bliver mødt med enorm skuffelse hos energiselskabet Nature Energy.

Nu opfordrer selskabets formand, Peter Gæmelke, byrådspolitikerne til at genåbne sagen om biogasanlægget, som han mener, at politikerne har lagt i graven på "et meget følsomt grundlag", som han udtrykker det.

- Vi er meget kede af og ærgerlige over den beslutning, der er truffet. Biogasanlægget har været på vej længe, og Kolding har selv udpeget placeringen til os. Anlægget kan behandle store dele af husdyrgødningen og madaffaldet fra hele kommunen, så vi kan rydde op efter os og lave grøn energi og bedre gødning ud af vores affald, siger Gæmelke.

Han påpeger, at Koldings politikere har kortsluttet processen midt i høringsperioden for det lokalplanforslag, der skulle have banet vejen for biogasanlægget.

- Det er vi også meget skuffede over, og det er meget unormalt for os at opleve, siger han.