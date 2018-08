Bøde på 10.000 kroner: Historisk kro har fået en sur smiley

Christiansfeld: Det udløste en bøde på 10.000 kroner og en sur smiley til Den Gamle Grænsekro, da Fødevarestyrelsens folk var forbi på kontrol 2. august.

Årsagen til bøden og den sure smiley er, at der i kroens ene kølerum hang kondensdråber fra rør og ventilator. Under ventilatoren stod der en utildækket gryde med fond, og under rørene stod der tallerkener med fødevarer, som var tildækkede med film, men med kondensvand oven på filmen, fremgår det af kontrolrapporten.

Ved forrige kontrol på Den Gamle Grænsekro blev noget lignende konstateret, og fordi det ikke var blevet bragt i orden 2. august, ender kroen altså med den sure smiley og bøden.