- Det vigtigste er, at vi også kan pumpe spildevand ud til renseanlægget, hvis der skulle ske et brud på en ledning. Dernæst handler det om, at systemet skal kunne håndtere de stigende regnmængder. Ellers risikerer vi det, vi kalder for overløb, hvor fortyndet spildevand løber ud i Kolding Å og Kolding Fjord. Det sker, når der eksempelvis er skybrud og kraftig regn. Så kommer der simpelthen mere vand i systemet, end den nuværende transportledning og pumpestation kan klare, fortæller projektleder hos BlueKolding, Camilla Ravn, i en pressemeddelelse.

Langt færre overløb

Som regel er der tale om små mængder spildevand, men en gang imellem medfører overløbene flere dages badeforbud ved strandene langs fjorden.

Med de nye ledninger bliver problemerne med overløb og kortvarig forurening af vandmiljøet fra forrenseanlægget ved Kolding Åpark næsten elimineret, forklarer Camilla Ravn.

- Vi skønner, at vi fremover kun vil opleve en til to hændelser om året, hvor kloakkerne ikke kan følge med på grund af ekstreme regnmængder mod i gennemsnit 15 tilfælde om året nu. Dermed kommer de nye ledninger til at forbedre vandmiljøet og badevandskvaliteten betydeligt, siger hun og tilføjer, at det er umuligt at eliminere risikoen for overløb fuldstændigt uden at sprænge alle budgetter og mangedoble spildevandsafgiften.

Det store projekt forventes at være færdigt i sommeren 2020.