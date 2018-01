Bliver tjekket i ministerium: Er det rimeligt at lade elever møde 7.30 to gange ugen?

En-to gange om ugen skal de fleste af eleverne på Vonsild Skole møde klokken 7,30 for at dyrke morgenmotion. Skolens ledelse har efter forældrehenvendelse forsøgt at finde ud af, om det overhovedet er lovligt at tvinge eleverne til at møde så tidligt.

Kolding: Vonsild Skoles årelange tradition med at kræve, at en stor del af skolens elever om at møde en halv time tidligere en-to gange om ugen er ved at blive tjekket efter i sømmene.

Skolen indførte i første omgang ordningen for to klassetrin tilbage i 2008, og i dag gælder den for alle elever i 3.-8. klasse. Igennem årene har skolen nogle få gange om året fået henvendelser fra forældre om den obligatoriske morgenmotion, og en henvendelse i efteråret sidste år fik skolens ledelse og skolebestyrelse til at bede om at få en afklaring ved Undervisningsministeriet om, hvorvidt det egentlig er lovligt at bede eleverne om at møde så tidligt.

Skolen har ganske vist fået grønt lys til at det af kommunens børne- og uddannelsesforvaltningen, men man har på skolen besluttet, at man gerne ville være helt sikker på, at ordningen er ok. Siden ordningen blev indført, er skolereformen med længere skoledage nemlig kommet til.