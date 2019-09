Bliv klogere på livet med lungekræft

Kolding: Patientforeningen Lungekræft er klar med et foredrag, hvor klinisk lektor og patolog Henrik Hager fra Sygehus Lillebælt fortæller om at få diagnosen lungekræft, og hvordan den stilles.

Overlæge Christa Haugaard Nyhus fra Sygehus Lillebælt vil fortælle om behandling af lungekræft baseret på en såkaldt personlig tumorprofil.

Til sidst vil diætist Malene Iskov fortælle om ernæring og tage deltagerne med på en rejse gennem krop og smag.

- Vi oplever, at rigtig mange patienter og pårørende går rundt og tumler med en masse spørgsmål, som de af den ene eller anden grund ikke har fundet svar på. På vores møde vil vi give både patienter og pårørende mulighed for at komme og få svar på de spørgsmål, siger Lisbeth Søbæk Hansen, formand for Patientforeningen Lungekræft, i en pressemeddelelse.

Mødet afholdes onsdag 25. september kl. 16-20 i Kolding Sundhedscenter. Det er gratis for medlemmer at deltage. Tilmelding kan ske på telefon 40 16 23 35.