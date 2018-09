Blinde og lettere demente kan trampe i pedalerne på en tandem

Foreløbig står de otte, nye tandemcykler i KFUM-hallen. Gitte Kloppenborg og Henrik Lindholm fra hallen viser her en af cyklerne frem. På fredag skal Erik Mølgaard fra Christiansfeld og de øvrige frivillige op til hallen og have en prøvetur på tandemerne, og på lørdag deltager cyklerne i åbningen af den nye cykelsti mellem Kolding og Christiantiansfeld. Foto: Lena Juul

Trygfonden har givet 75.000 kroner til otte tandemcykler, der skal sikre, at blandt andre svagtseende, lettere demente og parkinson-ramte kan få motion og vind i håret. Tre cykler skal rulle i Christiansfeld, to i Vamdrup og tre i Kolding.

Christiansfeld: 77-årige Erik Mølgaard er spændt. Han var med til at starte den lokale klub Christiansfeld Cykelmotion og har cyklet i 34 år. På fredag er det første gang, at den erfarne cyklist han skal køre en prøvetur på en tandem. Han har nemlig meldt sig som frivillige til at sidde ved styret, hvis en svagtseende, en lettere dement eller andre, der gerne vil nyde den friske luft , vil sidde bagpå. Eneste krav til passageren på bagsmækken er, at han eller hun skal kunne samarbejde og have en rimelig balance. - Til vinfestivalen i byen mødte jeg nogle, der var på tur med rickshaws. De snakkede vældig for sagen og opfordrede mig til at melde mig som frivillig på cykelområdet. Og så opstod den her mulighed, fortæller han. Det var et medlem fra den lokale afdeling af Dansk Blindesamfund, der fik ideen. Det kommunale projekt 60+frisk, der arbejder for at gøre flere seniorer fysisk aktive, søgte og fik 75.000 kroner fra Trygfonden. Pengene blev brugt på otte blå tandemcykler, der skal bruges til at gøre ideen til virkelighed. På fredag er arbejdet så langt, at de frivillige kan prøvekøre cyklerne.

I første omgang er tanken, at tre cykler knyttes til Christiansfeld Cykelmotion, tre til KFUM Senior og der arbejdes på at få to cykler til Arena Syd i Vamdrup.

Her ses de otte tandemer, som projektet 60+frisk har købt for de 75.000 kroner, som Trygfonden har givet. Planen er, at frivillige skal sidde ved styret, mens svagtseende, lettere demente og andre, der har svært ved at cykle alene, skal trampe i pedalerne fra bagsmækken. Foreløbig står cyklerne i KFUM hallen, første prøvetur køres på fredag. Foto: Lena Juul