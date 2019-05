Blev dømt for syv voldtægter i byretten, men landsretten frikendte ham: - Jeg føler, alle kigger på mig

Den 37-årige fortæller, at han har svært ved at føle sig frikendt, selvom han for nyligt blev pure frikendt af Landsretten i Viborg.

- Jeg har stadig svært ved at føle, jeg er frikendt. Der skal stadig noget til. Jeg kan godt få følelsen af, at alle kigger på mig, især når jeg går rundt i Kolding Storcenter. Der er svært for mig at være. Jeg starter snart til psykolog for at kunne lægge sagen helt bag mig, siger den 37-årige, som selv har kontaktet JydskeVestkysten for at fortælle sin historie.

- Da dommeren sagde, jeg fik fem års fængsel, så slukkede lyset for mig. Jeg tænkte på mine børn. Hvad skulle der ske med dem? Jeg var bange for, at der stod to betjente og ventede på, at jeg skulle med dem. Hvad med mit hus, campingvogn og mine ting? Dem skulle jeg jo ikke beholde, hvis jeg skulle være væk i fem år, siger den 37-årige.

Den 37-årige mand blev i november sidste år dømt for syv voldtægter. Seks mod sin ekskæreste og en mod en kvinde, som han var i et kærestelignende forhold med.

Det slukker ikke i bogstavelig forstand, men det er sådan, han beskriver følelsen af at blive idømt fem års fængsel. Følelsen af tomhed, og at alting ikke nok skal blive okay.

JydskeVestkysten har dækket sagen om den 37-årige både i byretten, hvor han blev idømt fem års fængsel og i landsretten, hvor han blev frikendt.Den 37-årige har efterfølgende henvendt sig til JydskeVestkysten for at fortælle sin historie. Manden har ønsket at være anonym. Det ønske har JydskeVestkysten efterkommet. Dels fordi, at omtale vil kunne skade hans omdømme dels fordi, at en offentliggørelse af hans navn vil kunne være med til at identificere de kvinder, som anmeldte ham.

Bange for, hvad folk tænker

Sagen har været en del af den 37-åriges virkelighed i en årrække, selvom der kun gik et halvt år, fra byretten dømte ham, til landsretten omstødte dommen. Den 37-årige blev anmeldt for voldtægt af sin ekskæreste, to og et halvt år før sagen kom for retten, og politiet nåede også at droppe sagen, fordi de ikke havde beviser nok.

Sagen endte med at rulle over tre dage i november, og siden da har den 37-årige været mærket af den.

- Jeg har haft svært ved at passe mit arbejde, fordi jeg har været bange for, hvad folk tænker. Jeg arbejder blandt andet med at lave kloakker, og når jeg har haft sige til en kvindelig kunde, har jeg været bange for, at jeg skulle komme til at støde hende. Jeg er også frivillig førstehjælper, og der har jeg haft problemer, når vi skulle ind til kvinder, hvor jeg har måttet bede kollegaer tage over, siger han.

Derudover har flere venner slået hånden af ham.

- Der er mange, der ikke længere ringer og spørger, om jeg giver en øl. Jeg kan godt forstå, der er nogen, der ikke vil være sammen med mig, efter det jeg har været igennem. Så får de nok i deres egne familier, siger den 37-årige, hvis nuværende kæreste omvendt har støttet ham gennem hele forløbet.

- Min kæreste har taget det pænt. Vi har begge været indstillet på, at jeg kunne få en dom, så vi gjorde os nogle overvejelser på forhånd. Det er kun mit ældste barn, der ved, at jeg er blevet dømt. Hun tog det hårdt, men vi var nødt til at fortælle hende det. Hun har snakket med skolen og lærerne om det, og kommunen har også været involveret.