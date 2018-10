Blankt nej fra politikere: Daginstitutioner skal ikke sælge mad, tøjvask og indkøb til travle forældre

Der er ikke den store opbakning fra politikerne i børne- og uddannelsesudvalget til embedsmænds forslag om at give børnefamilier mulighed for at købe sig til for eksempel tøjvask, babysitting og aftensmad i daginstitutionerne.

Kommunens børnechef, Merete Lund Westergaard, forklarede i JydskeVestkysten i går, at man ønsker at bidrage med noget, der kan være positivt for børnefamilierne, og at man ser institutionerne som et oplagt sted, hvor man kan betale sig fra at få klaret tøjvask, indkøb, aftensmad, babysitting eller at få en ansat til at følge sit barn hjem om eftermiddagen.

Forslaget kommer fra embedsmænd i børne- og uddannelsesforvaltningen i forbindelse med, at de er blevet bedt om at foreslå områder, hvor kommunen kan søge Indenrigs- og Økonomiministeriet om lov til at bryde eksisterende regler og love og gøre ting anderledes.

Kolding: Ideen er sådan set sympatisk nok. Men så stopper politikernes opbakning til et forslag om at give børnefamilier mulighed for at købe for eksempel tøjvask, indkøb, aftensmad og babysitting i daginstitutionerne også nogenlunde der.

I Venstre er der heller ikke de store varme følelser for forslaget om at kunne sælge forskellige ydelser til børnefamilierne.

Flere politikere peger på, at man i daginstitutionerne bør koncentrere sig om deres kerneopgaver - nemlig at passe børn. At skulle administrere og koordinere opgaver som tøjvask, barnepigepasning, aftensmad og indkøb skal de ansatte i institutionerne ikke bruge krudt på, mener politikerne.

Vil give bredere service

Formanden for børne- og uddannelsesudvalget, Kristina Jørgensen (DF), er umiddelbart den mest positive overfor ideen om at lade forældre købe sig til flere ydelser. Hun vil dog gerne have svar på flere spørgsmål på udvalgets møde onsdag.

- Jeg synes, forslaget emmer af, at forvaltningen godt vil give en bredere service. Og hvis der ikke kommer til at gå tid fra børnene på grund af det her, og hvis det bliver til at betale for den ordinære familie, er det en god idé, siger udvalgsformanden, som understreger, at de opgaver ikke må "gå ud over kerneopgaven" i daginstitutionerne.

Blandt de ydelser, som børnechefen foreslår at søge om lov til at udbyde i daginstitutionerne er blandt andet tøjvask, babysitting, indkøb, tilberedning af aftensmad og at følge børn hjem fra institutionen, hvis mor eller far ikke kan nå at hente.