Blå bro udsat for hærværk med maling kort før festival: - Vi lover, den bliver blå igen til Blue Bridge Festival

De store klatter maling er på hele broen, og den er ikke længere kun lyseblå, som den plejer at være. Formanden for Blue Bridge lover dog, at den vil være blå igen, når festivalen starter. Foto: Steffen Nielsen

- Hvad skal det til for, spørger formanden for Blue Bridge festival, efter den blå bro, der har lagt navn til festivalen, er blevet udsat for hærværk. Formanden lover dog, at broen er blå igen, når festivalen skydes i gang om tre ugers tid.

Sdr. Bjert: Den blå bro i Sdr. Bjert har ikke længere sin velkendte lyseblå farve. Den er nemlig blevet malet over med store klatter hvid maling af ukendte gerningsmænd. Den hvide maling breder sig over hele broen og har ramt både græs og planter i nærheden. Det ærgrer Lisbet Friche, der er formand for beboerforeningen i Sdr. Bjert, gevaldigt. - Det er enormt træls. Det er egentlig ikke noget, vi har bøvlet meget med herude. Det har været meget, meget lidt. Men det er irriterende sådan noget, især når der også snart er Blue Bridge festival, siger Lisbet Friche. - Vi gør faktisk et stort arbejde for at holde området rent dernede, og det gør det endnu mere træls, siger hun.

Det er lige en ekstra ting, vi skal bruge tid på inden festivalen, men vi lover, den bliver blå inden festivalen. Den bliver klar til Blue Bridge Leon Jensen, formand for Blue Bridge

"Hvorfor nu det?" Og hærværket skaber da også ærgrelse hos Leon Jensen, formand for Blue Bridge. Der er kun lidt over tre uger til, at festivalen løber af stablen, og nu er festivalens lyseblå symbol skæmmet af hvid maling. - Jeg tænker "hvorfor nu det?". Hvad skal det til for? Der er maling på hele broen. Den er fuldstændig malet til, og der er maling ud over det hele, siger Leon Jensen. Den blå bro har lagt navn til festivalen, og broen har også været inspiration til festivalens logo. Festivalen finder sted den 17. august, men Leon Jensen forsikrer, at den nok skal være blå, når festivalen starter. Også selvom Kolding Kommune, der ejer broen, ikke skulle nå at fjerne malingen. - Det er lige en ekstra ting, vi skal bruge tid på inden festivalen, men vi lover, den bliver blå inden festivalen. Den bliver klar til Blue Bridge, understreger Leon Jensen.

Drengestreger Hverken Lisbet Friche eller Leon Jensen har nogen idé om, hvem der står bag malingen. Begge mistænker dog, at det er drengestreger, der er løbet løbsk. - Der er ikke så mange aktiviteter her i sommerferien, ud over det de unge selv finder på. Sådan er det jo de fleste steder. Der er mange, der er ude og rejse, og så er der måske nogen, der er blevet efterladt herhjemme og keder sig. Men jeg kan ikke forklare årsagen nærmere, siger Lisbet Friche.