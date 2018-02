Biskop griber ind: Indkalder til kirkemøde i Kolding

Biskop Marianne Christiansen indkalder sammen med provsten i Kolding Provsti til et møde i foråret om situationen i nabokirkerne til Kristkirken, der oplever et stigende arbejdspres. Det skyldes, at en del borgere i Kristkirkens sogn vender kirken ryggen og søger mod nabokirkerne. Foto: Ulrik Pedersen

Biskop over Haderslev Stift

Kolding: Der bliver nu sendt ekstra opmærksomhed fra allerøverste sted til den situation, som nabopræsterne til Kristkirken står i som følge af, at en del sognebørn fra Kristkirken vender denne kirke ryggen og søger mod nabokirkerne. Biskoppen over Haderslev Stift, Marianne Christiansen, oplyser, at hun nu vil indkalde til et møde om, hvilke problemer der kan være i nabokirkerne. Ifølge JydskeVestkystens oplysninger bliver mødet med repræsentanter for Kristkirkens nabokirker, og det skal holdes senere på foråret. Som omtalt i JydskeVestkysen søndag oplever præster i Brændkjærkirken, Seest Kirke og Skt. Nicolai Kirke, at deres arbejdsbyrde er steget, fordi folk søger væk fra Kristkirken og i stedet for deres børn døbt og konfirmeret i andre kirker og bliver viet andre steder end i Kristkirken.

Kristkirken og nabokirkerne Man kan løse sognebånd til andre kirker, hvis man ikke ønsker at høre til i sin egen sognekirke.Der findes intet overblik over antallet af sognebåndsløsere i Kolding. Tallene findes i hver enkelt kirke.



I Brændkjærkirken har man 104 sognebåndsløsere fra Kristkirken. I Seest Kirke har man i alt 267 sognebåndsløsere. Ifølge sognepræst Kristina Nilsson er langt de fleste af disse fra Kristkirken.



I Kristkirken har man 73 sognebåndsløsere fra andre sogne.

Tal på bordet Ifølge sognepræster i disse tre kirker skyldes søgningen væk fra Kristkirken, at ingen af kirkens tre præster vil vie fraskilte eller homoseksuelle. For nylig talte en af præsterne imod kvindelige præster, og det gav også en mindre bølge af folk fra Kristkirkens sogn, der løste sognebånd til Brændkjærkirken og Seest Kirke. - Jeg vil bede om at få tal for sognebåndsløsere og drøfte den reelle problemstilling. Vi vil selvfølgelig sikre, at ingen er overbelastede, men vi skal også holde proportionerne, siger biskop Marianne Christiansen. Antallet af sognebåndsløsere er samlet hos hver enkelt præst, og hverken provsten eller biskoppen har i dag tallene. De er dog klar over, at nabokirkerne har et øget antal konfirmationer og dåb i særdeleshed.