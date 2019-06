Bisidder kaldte navngivne medarbejdere på jobcenter snotdumme: Nu er han blevet sigtet af politiet

Kolding: Omkring ti måneder efter, at bisidder Ole Olsen offentligt kritiserede navngivne jobcenter-medarbejdere i en YouTube-video, er han nu blevet sigtet for det, der hedder "fredskrænkelse af personer i offentlig tjeneste".

Det fremgår af nogle af sagens dokumenter, som JydskeVestkysten er kommet i besiddelse af.

I videoen, som ikke længere findes på YouTube, beskyldte Ole Olsen medarbejderne for at være fulde af løgn og for ikke at komme til møder. "Det er bare en stribe skvatmåse," sagde han blandt andet i videoen, hvor han desuden kaldte en medarbejder for snotdum, lige som andre blev kaldt tåber, åndsboller og plattenslagere.

I kølvandet på videoen blev Ole Olsen politianmeldt af Kolding Kommune.