Birthe brænder for at få flere kolleger i hjemmeplejen

Birthe Marie Haar, der er leder af hjemmeplejen i Vamdrup, er tovholder på et projekt, der skal være med til at skaffe og fastholde uddannede medarbejdere i hjemmeplejen i Kolding Kommune. Foto: Søren Gylling

Birthe Marie Haar, der er leder af hjemmeplejen i Vamdrup, er tovholder for et projekt, der skal være med til at sikre, at Kolding Kommune også i fremtiden har nok uddannet personale til at kunne give de ældre den rette hjælp.

Kolding: Hvad er godt ved jobbet? Og hvad kan kommunen som arbejdsgiver gøre bedre? Det er et par af de spørgsmål, som op mod 30 medarbejdere fra hjemmeplejegrupper i hele kommunen har svaret på. Både nye og erfarne ansatte er blevet spurgt, og deres svar hænger nu som gule sedler på to store vægge i Kolding Kommunes udviklingsafdeling. Birthe Marie Haar, der er leder af hjemmeplejen i Vamdrup, tog initiativ til designprojektet. - Jeg fik ideen, fordi jeg har gået på en intern efteruddannelse i kommunen, og der var rekruttering et af de emner, jeg arbejdede med. Jeg blev så inspireret og fik så mange gode input til det spændende emne, så det ville jeg gerne arbejde videre med. Og i kommunen vi er godt klar over, at vi skal gøre noget ekstraordinært for at tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere.

Talte lige ud af posen I første omgang blev der nedsat en gruppe, der skulle arbejde med rekruttering. I den sad Birthe Marie Haar, to af hendes kolleger, en tillidsrepræsentant og en menig medarbejder. - Vi fik også kommunens udviklingsafdeling med, fordi de har nogle andre vinkler og nogle andre måder at se tingene på, fortæller hun. Og det er i samarbejde med udviklingsafdelingen, at medarbejderne er blevet spurgt. - Det er rigtig spændende, og vi har fået en masse svar. Vi er ved at gruppere svarene. Tjenestetidsplanlægning er en af de ting, vi har fået mange svar omkring. Mange efterlyser mere fleksibilitet også i forhold til, hvor man er i arbejdslivet. For eksempel er det måske en god idé at give medarbejdere med små børn færrest mulige aftenvagter. Vi har fået en masse gode udsagn fra de medarbejdere, der er blevet spurgt, og de har talt lige ud af posen.