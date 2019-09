Birkemose Golf Club i Kolding og City Container igangsætter stort affaldsprojekt

Kolding: Birkemose Golf Club i Kolding og City Container har igangsat et innovativt affaldsprojekt. De vil som den første golfklub i landet vise, at man sagtens kan sortere sit affald i mange fraktioner.

- Projektet stemmer godt overens med vores mange naturprojekter, skoleprojekter og socialøkonomi, hvor vi hjælper borgere videre til jobs i virksomheder. I Birkemose Golf Club tænker vi meget på både cirkulær økonomi og FN's Verdensmål, siger Club Manager Claus Valter fra Birkemose Golf Club.

Golfklubben sorterer i otte fraktioner: Jern og metal. Pantflasker/dåser. Restaffald. Papir. Pap. Hård plast. Glas. Organisk affald.

- Jeg er rigtig glad for, at vi hos City Container, sammen med Birkemose Golf Club, går sammen om at tage ansvar og samtidigt forsøger at motivere de mennesker, som færdes i golfklubben til at gøre det samme, siger Ulrik Pedersen fra City Container.