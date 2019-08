Birgit bor på en fredet gård fra 1600-tallet: Det er specielt at leve, hvor mine oldeforældre også gjorde

For Birgit Dinsen Skov rummer gården på Stubbumgårdvej i Christiansfeld mere end blot møbler og malerier. Hjemmet er fyldt med minder og små detaljer på vinduer og vægge, fra dengang hun var barn, og fra dengang hendes oldeforældre ejede huset. Birgit Dinsen Skov er en af de danskere, der bor i et fredet hus, og i et hjem hvor hendes familie har boet i generationer, men det kan dog snart få en ende. Den lille gård er nemlig sat til salg. Dette er første kapitel i en ny serie om fredede bygninger i Kolding Kommune.