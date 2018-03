Biogasanlæg til 200 millioner på vej ved Dons

Så har Nature Energy søgt Kolding Kommune om lov til at opføre et kæmpestort biogasanlæg ved Dons Landevej. Hvis planlægningen forløber uden forhindringer, er anlægget klar til drift om to et halvt års tid.

Kolding: Så er energiselskabet Nature Energy og lokale landmænd i Trekantområdets forening for Biomasse-ejere klar til at investere 200 millioner kroner i et kæmpestort biogasanlæg ved Dons. Anlægget får 10-15 medarbejdere.

Nature Energy har netop søgt Kolding Kommune om lov til at opføre det store anlæg, og det betyder, at det næste års tid kommer til at gå med lokalplanlægning, miljøundersøgelser, offentlig høring og borgermøde. Hvis planlægningen forløber uden forhindringer, vil anlægget være klar til at blive taget i brug i efteråret 2020.

Kommunikationdirektør Rasmus Winther fra Nature Energy oplyser, at anlægget fuldt udbygget vil kunne håndtere 450.000 ton gylle fra områdets landmænd om året. Også andet organisk affald såsom madrester vil kunne blive forvandlet til biogas i anlægget.

- Vi søger om lov til at bygge et anlæg, der kan håndtere 600.000 ton. Men det er kun, fordi vi gerne vil have muligheden for at udbygge, hvis det bliver en bragende succes i Dons, forklarer han.