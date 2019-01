Biogas-udviklere: Koldings politikere er uprofessionelle

Nature Energy og Trekantområdets forening for Biomasse-ejere er helt målløse over Koldings politikere, efter at de har fejet deres 200 millioner kroners plan for en stort biogas-anlæg af bordet.

Kolding: Koldings politikere stemples nu som uprofessionelle af folkene bag det omkring 200 millioner kroner dyre biogasanlæg, som Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet helt overraskende lagde i graven tirsdag, da de trak deres støtte til det lokalplanforslag, som skulle have banet vej for det store anlæg på Venusvej.

- Jeg synes, at forløbet er meget lidt professionelt. Der er truffet en beslutning på et følelsesmæssigt niveau, og jeg ved ikke, hvordan man i Kolding Kommune kan forvente, at virksomheder fremover vil samarbejde med kommunen. Det har ingen da mod på efter det her, mener Nis Hjort, der er formand for Trekantområdets forening for Biomasse-ejere. Sammen med energiselskabet Nature Energy var det dem, der indtil tirsdag aften forventede, at byggeriet af deres store biogasanlæg skulle i gang på Venusvej i løbet af foråret.

- Jeg forstår ikke, hvad det er for en sagsbehandling, man har i Kolding Kommune. Det er frustrerende og skuffende. Jeg havde klart indtryk af, at man i forvaltningen var rimeligt fortrøstningsfulde, og jeg kan ikke forstå, at man ikke har det politiske mod til at træffe en positiv beslutning. Det er også en uforståelig tilgang, at man standser høringsperioden før tid og fratager os som bygherrer muligheden for at argumentere og besvare spørgsmål, mener Nis Hjort.

Han pointerer, at det er Kolding Kommune selv, der helt tilbage i juni udpegede grunden ved Venusvej som et oplagt sted for biogasanlægget.

- Og så siger man nej nu så langt henne i processen. Vi kunne jo have været i gang et andet sted for længst. Nu når vi det ikke, siger Nis Hjort.

Han konstaterer, at hans medlemmer nu må håndtere deres gylle på den gammeldags facon.

- Og så får man ikke den CO2-reduktion til gavn for klimaet, som biogasanlægget ville have medført, siger Nis Hjort.