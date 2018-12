Så har Trekantområdets Forening for Biomasseejere (TBF) fundet leverandører nok til, at det planlagte biogasanlæg ved Venusvej i Kolding kan drives økonomisk fornuftigt. Anlægget ventes at gå i drift i sommeren 2020.

Kolding: I løbet af sommeren 2020 kører de første tankbiler med gylle og dybstrøelse fra egnens landmænd efter planen ind på et nybygget anlæg ved Venusvej i Kolding, hvorefter biogasgassen kan begynde at sive ud i det danske gasnet.

Det forventer formanden for Trekantområdets Forening for Biomasseejere (TBF), Nis Hjort, i forbindelse med, at Kolding Kommune nu er ved at være klar til at sende lokalplanforslaget for det store anlæg ud i offentlig høring.

Nu har TBF nemlig fundet tilstrækkelig opbakning fra egnens landmænd til, at biogasanlægget kan drives økonomisk fornuftigt.

Så sent som i september fortalte TBF-formanden ellers, at der endnu ikke var opbakning nok.

- Men vi har frem til nu arbejdet hårdt for at samle tilstrækkelige mængder, og nu har vi fået nok til, at vi kan gå i gang med at bygge, når og hvis vi får Kolding Kommunes tilladelse, oplyser Nis Hjort.