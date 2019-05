Biltyve blev stoppet

Kolding: To mænd i tyverne er sluppet rigtig dårligt fra at have stjålet en bil på Pakhustorvet. Herfra var de ellers kørt bort i en Ford A, som de havde skaffet sig den rigtige nøgle til.

Men torsdag klokken 11.10 blev de standset af en politipatrulje, der bed mærke i de to mænd i den stjålne vogn.

Den ældste biltyv var fra Kolding, mens den yngste var fra Vojens. Og vagthavende hos politiet oplyser, at manden fra Vojens også var interessant i forbindelse med diverse indbrudssager, så dem blev han yderligere afhørt i.