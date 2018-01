Billigere at få passet børn: Politikere vil se på prisnedsættelse

Det bliver formentlig billigere at få passet børn i Kolding fremover. Det nye byråd har forpligtet sig til at undersøge muligheden for dette, ligesom man også vil se nøje på at få indført modulordning i daginstitutionerne. Arkivfoto: Chresten Bergh

Børnefamilier i Kolding kommer formentlig til at slippe billigere, når det gælder pasning af deres børn i løbet af de kommende år. Det nye byråd har aftalt at arbejde for lavere priser.

Kolding: Forældre til mindre børn i Kolding kommer i fremtiden sandsynligvis til at skulle betale knap så meget som i dag for at få deres barn passet i dagpleje, vuggestue eller børnehave. I den arbejdsplan for de kommende fire år, som det nyvalgte byråd sammen har udformet, er man blevet enig om at kigge på muligheden for at sætte taksterne ned. Ifølge både borgmester Jørn Pedersen (V) og formand for børne- og uddannelsesudvalget, Kristina Jørgensen (DF) skal meget gå galt, hvis prisen for børnepasning ikke får et hak nedad i denne byrådsperiode. - Der skal kigges på, hvordan vi sikrer, at vi har nogle konkurrencedygtige priser i forhold til vores nabokommuner. Det er en klar målsætning at få priserne ned, siger Jørn Pedersen.

Det koster børnepasning Priser for børnepasning i Kolding. Der betales 11 rater om året.Dagpleje: 3203 kroner



Vuggestue: 3755 kroner



Børnehave: 2004 kroner

Uattraktiv kommune For cirka et år siden undersøgte man pasningspriserne i Kolding og 11 andre kommuner, og i alle slags pasningsformer lå Kolding i top fire. Når det gælder dagplejepriserne var Kolding endda den dyreste kommune. Det fik allerede dengang flere politikere til at erklære, at de gerne så muligheden for lavere priser undersøgt. Kristina Jørgensen glæder sig over den realistiske chance for at lade småbørnsfamilier slippe billigere, når de sender deres barn af sted for at blive passet. - Vi får noget for pengene her i Kolding, og jeg har ikke hørt nogen politikere udtrykke ønske om, at der kan ske noget med normeringen. Men vi kan se, at vi ligger højt prismæssigt, og hvis man som børnefamilie skal flytte til Trekantområdet, er Kolding så uattraktiv, som man næsten kan blive på grund af de høje priser, siger Kristina Jørgensen.