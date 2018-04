Billige buskort til ældre bliver brugt mindre end ventet

Forsøgsordningen med billige buskort til seniorer over 67 år udløber ved årsskiftet. Ældrerådet arbejder for, at ordningen kan fortsætte, men det er en politisk beslutning. Arkivfoto: Ludvig Dittmann

Ældrerådet vil arbejde for at gøre forsøgsordningen med billige buskort til seniorer permanent. Kommunens økonomi kan bremse tilbuddet.

Kolding: 1415 borgere over 67 år greb muligheden og købte et billigt årskort til bussen, da forsøgsordningen trådte i kraft sidste år. I år er antallet af købere foreløbig lidt lavere. 1031 har fornyet deres kort fra sidste år, og 257 nye har købt et nyt buskort. I ældrerådet vil de arbejde for, at ordningen bliver permanent. - Vi vil bevare ordningen, så dem, der ikke har bil, kan komme billigere rundt i Kolding. Vi har mange frivillige, der slipper for dyre busafgifter, hvis de køber et årskort til bussen til 400 kroner. Vi vil prøve at få aldersgrænsen sat ned med to år, så man kan købe buskortet, når man fylder 65 år, fortæller ældrerådets formand Henry Clausen.

Billige buskort Siden den 1. januar sidste år har borgere, der bor i Kolding Kommune og er fyldt 67 år, kunnet rejse ubegrænset med bus inden for kommunegrænsen mod en egenbetaling på 400 kroner om året.Sidste år blev der udstedt 1415 billige buskort til borgere over 67 år, og de kørte 167.790 ture med bussen.



95 procent af turene blev kørt i tidsrummet mellem klokken 8 og 17. Der blev kørt hyppigere i hverdagen end på lørdage og søndage.



Bybuschaufførerne oplevede som følge af ordningen flere passagerer, der bruger rollator og er dårligt gående. De gør det nødvendigt med længere stop ved stoppestederne. Det har medført, at der i december sidste år blev lagt mere luft ind i køreplanen på linje to.



Forsøgsordningen udløber 31. december i år.

Billigere end ventet En udregning fra Kolding Kommune viser, at kommunens udgift til ordningen samlet set var 465.329 kroner. Seniorudvalget havde sat 1,5 millioner kroner fra værdighedsmidlerne af til ordningen hvert af de to år, den skulle køre. - Antallet af brugere måtte gerne stige, for vi har ikke brugt alle de penge, der var sat af til formålet. Mange tager bilen, men det er også vigtigt, at man kan tage bussen rundt til aktiviteter og holde sig i gang. Folk skal kunne komme hjemmefra på en nem og billig måde, siger Henry Clausen I Randers har man i mange år haft en lignende ordning, og her er interessen større end i Kolding. - Det er rigtigt, at vi ikke har så stor succes med ordningen som i Randers, som vi har ladet os inspirere af, men der er ordningen også mere fleksibel. For eksempel kan man købe buskortet fra man fylder 65 år, og desuden gælder kortet der i et år fra den dag, man køber det. Her følger kortet kalenderåret, forklarer Henry Clausen.

Venter på analyse Om forsøgsordningen skal gøres permanent er en politisk beslutning. Seniorudvalget har fået en orientering om sagen. Formand Søren Rasmussen (DF) håber, at ordningen kan fortsætte: - Jeg oplever, at mange af dem, der bruger ordningen, er glade for buskortet og kommer mere ud. Nogle lader bilen stå derhjemme, og det er fint, for vi har nok biler på vejene. Venstre har som bekendt politisk flertal i byrådet. Tobias Jørgensen (V), der er næstformand i seniorudvalget, kommer med en melding, der gør, at seniorerne må bevæbne sig med tålmodighed. - Venstres holdning er, at vi afventer den eksterne analyse, der skal kuglegrave seniorområdet. Den ventes klar inden sommerferien. Som Tobias Jørgensen ser det, så er alt i spil. - Min personlige holdning er, at buskortordningen er et oplagt sted at tage fra, hvis vi mangler penge til personale på plejehjem eller i sygeplejen.