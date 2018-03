Billedkunst på programmet for skolelever

Onsdag 14. marts fejres Billedkunstens Dag over hele landet.

Nicolai for Børn tager forskud på glæderne, og begynder med fejringen allerede 9. marts. Her kommer tekstildesigner Kristine Mandsbjerg og holder workshop om udsmykning for Kolding Kommunes 4. til 6. klasser. Hun er uddannet på Designskolen i Kolding samt fra The Royal College of Art i London. De seneste ti år har hun været selvstændig tekstildesigner.

Eleverne skal fremstille deres eget materiale og udvikle spændende værker, der skal gøre det ud for forskellige udsmykningsforslag til Kolding by.

Lørdag 17. marts kan kunstinteresserede unge i alderen 11 til 15 år komme til workshop med Kristine Mandsbjerg i Nicolai for børn. Her fokuseres der på at arbejde med udendørs udsmykning. Det er gratis at deltage, men det kræver tilmelding på livv@kolding.dk. /exp