Bilister begik flere ulovligheder

Kolding: To bilister nøjedes i løbet af torsdag aften ikke blot med at begå én ulovlighed bag rattet i deres bil, men faktisk overtrådte bilisterne to trafikregler.

Den ene, en 25-årig mand, kørte nemlig varebil uden at have førerret til bilen. Manden, der er fra Kolding, blev stoppet på Egtvedvej i Vester Nebel, og det viste sig desuden, at manden var påvirket af alkohol. Derfor er manden blevet sigtet for spritkørsel og kørsel uden førerret.

Også en 26-årig mand er blevet sigtet af politiet. Politiet oplyser, at den 26-årige, der ikke er fra lokalområdet, kørte bil, mens han var påvirket af stoffer eller medicin. Manden havde desuden begivet sig ind bag rattet, selvom han har fået frakendt sit kørekort. Den 26-årige blev stoppet på Nr. Bjert Vej.