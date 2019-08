Bilist kørte 134 kilometer i timen, hvor fartgrænsen er 50: Det er sørgeligt

I myldretiden kan trafikken hurtigt gå i stå på Jens Holms Vej ved havnen i Kolding, men torsdag midnat gik det meget hurtigt for en bilist, der nu står til at miste kørekortet i mindst seks måneder efter, at bilisten kørte 134 kilometer i timen midt i byen.

Kolding: Politiet kontrollerede torsdag aften fra 23.15 til 00.15 farten på Jens Holms Vej, og resultatet er "sørgeligt", lyder det fra politikommissær Ole Eckholdt fra Sydøstjyllands Politi.

Fartkontrollen på en time betød, at fire bilister fik et klip i kortet, da de kørte mere end 65 kilometer i timen på strækningen i de sene timer. Fartgrænsen er 50 kilometer i timen.

- Der var alt for mange, der kørte for stærkt. Vi nåede ikke at få dem alle sammen. Men vi fik fire med laser, der kørte mere end 65 kilometer i timen. Det vil sige, at de kørte mere end 30 procent for stærkt, siger Ole Eckholdt, og kontrollen bekræfter, at der er grund til at kontrollere farten på alle tider af døgnet, lyder det fra politikommissæren.

- Men der var én, der slog rekorden med 134 kilometer i timen. Det siger noget om, at på det tidspunkt bliver der kørt alt for stærkt, siger Ole Eckholdt.

Bilister, der kører mere end 100 kilometer i timen, hvor fartgrænsen er 50, står til at miste kørekortet i mindst seks måneder.