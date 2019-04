Vamdrup: Tirsdag eftermiddag kørte en 78-årig kvinde ind i en lygtepæl på Vestergade i Vamdrup. Bilen væltede rundt, og benzin fra den flød ud på vejen. Kvinden kom dog ikke til skade i sammenstødet med lygtepælen.

Brandvæsenet og tilhørende miljøekspert var hurtigt på stedet for at sikre, at benzinen ikke flød ned i kloakken.