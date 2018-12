Bil fundet i Kolding Havn: Formentlig drabssigtede Bent Ovesens

Politiet bekræfter, at dykkere har fundet en bil i Kolding Havn. Kilder siger til JydskeVestkysten, at det er drabssigtede og eftersøgte Bent Ovesens bil.

Kolding: Dykkere fra Søværnet fandt torsdag eftermiddag en bil på bunden af havnebassinet i Lystbådehavn Nord i Kolding. Meget tyder på, at der er tale om den Ford Mondeo, som den drabssigtede Bent Ovesen fra Kolding forsvandt i kort efter, at hans 61-årige hustru blev fundet dræbt i parrets hjem på Christiansøvej i oktober sidste år.

Efterforskningsleder Frede Nissen bekræftede torsdag eftermiddag JydskeVestkystens oplysninger om, at der er fundet en bil i Kolding Havn.

Men han vil ikke bekræfte, at der er tale om en Ford Mondeo med det registreringsnummer, som Bent Ovesens bil har.

Har I en formodning om, at det er Bent Ovesens bil?

- Det vil jeg ikke svare på. Jeg vil kun sige, at vi nu undersøger de nærmere omstændigheder, og at bilen bliver hævet, formentlig når det bliver lyst i morgen, siger Frede Nissen.

Torsdag aften er både politi og Søværnet massivt til stede på lystbådehavnen, som er afspærret.

Her fortæller politikommissær Uffe Villumsen, at fundet af bilen er "meget interessant i forbindelse med noget igangværende efterforskning". Han ønsker ikke at uddybe nærmere.

Ifølge JydskeVestkystens oplysninger, så var dykkerne fra den danske flåde rutinemæssigt ude at teste nyt udstyr med videre, da de stødte på bilen på havnebassinets bund. Her konstaterede de ved at skrabe mudder af hjulkapslerne, at der er tale om en Ford, ligesom nummerpladerne på bilen svarer til nummeret på forsvundne Bent Ovesens bil. Dykkerne har efter JydskeVestkystens oplysninger ikke været inde i kabinen.