Bibliotekschef: Vi har særligt fokus på børns læsning

På Kolding Bibliotek er børn og unges læsning kommet på dagsordenen i særlig grad i disse år, fortæller bibliotekschefen efter ringe læseresultater blandt Koldings skoleelever.

Kolding: At en ny rapport om læsefærdighederne blandt eleverne på Koldings folkeskoler viser, at de er blevet markant forringede, er ikke den store overraskelse for bibliotekschef i Kolding, Pia Henriette Friis. Hun fortæller, at en national undersøgelse også har vist, at danske børn og unge læser mindre og dårligere, og det har fået bibliotekarerne på Kolding Bibliotek til på det seneste at rette et ekstra fokus på at få børn og unge til at læse mere. Børns læsning er blevet et strategisk fokusområde på biblioteket i Kolding, oplyser bibliotekschefen. - Vi har en vigtig rolle der, og derfor har vi det på dagsordenen i særlig grad i disse år. Det er vigtigt at sige, at vi er mange, der er opmærksomme på det, siger Pia Henriette Friis. Hun henviser til en national rapport om børns læsning, der viser, at det nu ikke længere kun er drengene, der er i stor stil dropper læsningen, når de når en vis alder. Nu er det også pigerne, der bruger så meget tid på sociale medier, at de læser mindre. Samtidig fortæller rapporten også noget om, hvem der inspirerer børn og unge til, om og hvad de vil læse. - Det viser sig, at de kigger til kammeraterne, og derfor er vi i samarbejde med skolerne begyndt at arbejde med Læsepatruljen, fortæller Pia Henriette Friis.

De mindste motiveres I Læsepatruljen inspirerer større børn mindre børn til at læse, og otte af kommunens skoler har nu hver en læsepatrulje. I alt er 80 elever involveret i disse grupper. - Her motiverer de lidt større børn de yngre elever, og det er en vigtig vej at gå. Det giver de børn, der er motiverede, en vigtig rolle, for de bliver en slags ambassadører. Vi ruster nogen, der har en motivation i forvejen, til at folde den ud. Den ordning kan noget, vi ikke kan, siger bibliotekschefen, der sammen med sine medarbejdere skal evaluere erfaringerne fra læsepatruljerne på et tidspunkt. For at gøre de alleryngste børn optagede af læsning og bøger har man på Kolding Bibliotek også sat konceptet "Børnenes bedste bøger" i søen. Her har man udvalgt ti nyere, gode billedbøger, som alle er sendt ud til daginstitutionerne, hvor de bliver læst højt for børnene.

Større læsevilje Pia Henriette Friis er ikke i tvivl om, at det godt kan lykkes at få børn og unge til at læse mere end i dag. Men det kræver vilje og en indsats for voksne på skoler og biblioteker og hos forældre, mener hun. - Vi har snakket meget om læselyst, men vi skal også grundlægge en læsevilje, og vi må gerne være lidt mere krævende, siger hun. Hvad mener du med læsevilje? - Det er få skabt en bevidsthed om, hvorfor det er vigtigt, at man læser og fortæller. Man kan også fortælle, hvad litteratur gør ved mennesker. Det er der jo lavet forskning om. Litteratur har særlige egenskaber. Men det er hårdere at læse, hvis man ikke har fået en vane grundlagt. I de tilfælde er det lettere med billeder. - Læsning er også supervigtig, hvis man vil være nysgerrig på for eksempel andre verdener og mennesker, siger Pia Henriette Friis.