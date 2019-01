Bibliotekschef: I Vamdrup og Lunderskov skal bibliotekerne ikke ligge for sig selv

Biblioteket ønsker et tættere samarbejde med lokalområderne. Og på sigt bør de lokale biblioteker også ligge i et bofællesskab med andre lokale institutioner, mener bibliotekschef Pia Henriette Friis.

Opland: Hvis det står til bibliotekschef Pia Henriette Friis, så skal man arbejde på, at bibliotekerne i Vamdrup og Lunderskov på sigt bliver drevet videre i et bofællesskab med andre institutioner, sådan som man også ser det i Christiansfeld, hvor biblioteket har adresse sammen med byens skole.

Meldingen falder som en kommentar til Koldingbibliotekernes nye fireårige strategi, der blandt andet skal styrke biblioteket som demokratisk mødested.

- Jeg er så glad for, at vi har eksemplet fra Christiansfeld, hvor vi ligger i hjertet af skolen som et omdrejningspunkt dér. Jeg mener, at i fremtiden skal biblioteker ikke ligge for sig selv lokalt. Det er vigtig, man kommer til at ligge i sammenhæng med andre.

For bibliotekschefen er det afgørende, at bibliotekerne kan være med til at skabe kulturelle kraftcentre i centerbyerne.

- Det vil give rigtig god mening at flytte sammen med andre i Lunderskov og Vamdrup, for vi er så afhængig af samarbejdspartnere, når vi har så få åbningstimer med betjening. I koblingen med andre kan vi noget mere, det siger sig selv, uddyber hun.

Bibliotekschefen fortæller, at det ikke er så afgørende, hvem samarbejdspartneren bliver, for et bibliotek har mange snitflader til det omkringliggende samfund.

- Det gode er ikke at lade biblioteket være for sig selv. Men vi er meget fleksible i forhold til, hvem vi skal samarbejde med. Det kan være sport, skole eller noget helt tredje. Hvis bare der er en forbindelse til enten kulturbenet eller læringsbenet, som vi står på, så vi er åbne for, hvad det kunne være.