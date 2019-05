Biblioteket vil gerne gøre det sjovere at bo i Vamdrup, Lunderskov og Christiansfeld

Koldingbibliotekerne vil gerne gøre det endnu sjovere at bo i lokalområderne. Den første indsats bliver i Vamdrup, hvor biblioteket indkalder til borgermøde for både at informere og få gode ideer på bordet.

Opland: Biblioteket er et sted, hvor man kan låne bøger. Men biblioteket er meget mere end det. Det er udgangspunktet for, at Koldingbibliotekerne nu kaster sig ind i kampen for at skabe flere aktiviteter i Vamdrup, Lunderskov og Christiansfeld.

"Levende lokalområder" hedder projektet, og Vamdrup er udvalgt som den by, hvor man vil gøre sig de første erfaringer.

I første omgang har biblioteket kontaktet over 30 lokale foreninger for at høre, om de har lyst til at bidrage, og desuden er der indkaldt til et borgermøde den 28. maj, hvor alle kan komme, hvis de vil være med til at skabe flere aktiviteter i Vamdrup.

- Vores udgangspunkt er ikke, at vi skal til at udlåne flere bøger, eller at der nødvendigvis skal flere besøgende på biblioteket i Vamdrup. Men vi har opfattelsen af, at biblioteket kan spille en rolle i forhold til at få flere ting til at ske i lokalsamfundet, siger Sarah Kidmose Hansen, der er formidler og koordinator på projektet.