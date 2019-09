Biblioteket sætter scenen for mere byliv i Vamdrup

Vamdrup Bibliotek er ramme for arrangementet "Mød Din By" på næste fredag. Alle byens fritids- og kulturaktører er inviteret til at deltage, og det samme gælder alle borgere. Målet er at skabe mere samarbejde i byen.

- Hvis man kender hinanden og kan sætte ansigt på, så er det også nemmere at komme til at samarbejde, siger Jette Kjær.

Hun håber, at alle byens foreninger, institutioner og klubber dukker op til "Mød din by", så man får skabt kontakt mellem alle, der skaber fritids- og kulturtilbud i Vamdrup.

- Målet at, at vi samler alle dem, der skaber aktiviteter i Vamdrup. For der er et ønske om, at man kommer til at arbejde tættere sammen, så man blandt andet ikke lægger arrangementer lige oven i hinanden, hvis de henvender sig til det samme publikum, siger Jette Kjær, der er lokalbibliotekar i Vamdrup.

Flere aktører har allerede meldt, at de deltager med stande og indslag. Blandt andet Byforum, Kongeaamuseet, Lokalarkiverne, Vamdrup Kino og Vamdrup IF badminton.

Arrangementet har fået titlen "Mød din by", og her kan borgere i Vamdrup møde byens foreninger, frivillige og klubber. Det kommer til at foregå på byens bibliotek.

Arrangementet har fået titlen "Mød din by", og her kan borgere i Vamdrup møde byens foreninger, frivillige og klubber. Det kommer til at foregå den 27. september klokken 14 til 19 på byens bibliotek. Hvis du vil lave en aktivitet eller have en stand på dagen, kan du kontakte Bitten Møller Johansen på bijoh@kolding.dk

Fælles kalender

"Mød din by" er udløberen af et initiativ, som Vamdrup Bibliotek har taget. Herfra har man et ønske om, at biblioteket kommer til at spille en større rolle i byen. Ved to borgermøder, som blev holdt i maj og august i år, var det et klart signal fra de fremmødte, at man ønsker tættere kontakt og fællesskab mellem foreninger, erhvervsliv og borgere.

- På biblioteket har vi selv oplevet gang på gang, at vi arrangerer noget, som ender med at falde sammen med noget andet, der sker i byen. Det håber vi, at et tættere samarbejde kan ændre på. Der er faktisk planer om, at vi laver en fælles kalender med arrangementer, siger Jette Kjær.