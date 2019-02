Biblioteker skal være løftestang for mere kultur i oplandsbyer

Som noget helt nyt får bibliotekerne i Christiansfeld, Vamdrup og Lunderskov nu mulighed for at søge penge fra kulturpuljen. Det kan de, når de går sammen med andre om at skabe nye kulturtilbud.

- Mit forslag bunder i, at vi ønsker flere kulturelle aktiviteter over hele Kolding Kommune, og vi ønsker også, at der bliver flere aktiviteter på bibliotekerne i de tre centerbyer, fortæller Merete Due Paarup.

Beslutningen betyder, at der nu er åbnet for, at lokalbibliotekerne i de tre centerbyer får adgang til søge penge fra kulturpuljen. Den mulighed har ellers været meget begrænset for kommunale institutioner, som jo i forvejen er støttet med offentlige midler.

Opland: De lokale biblioteker skal være løftestang for mere kultur i Christiansfeld, Vamdrup og Lunderskov. Det er målet med et forslag fra næstformand Merete Due Paarup (V), som et enigt kulturudvalg har valgt at bakke op.

Af de nye retningslinjer for kulturpuljen fremgår det, at der kun i særlige tilfælde kan ydes tilskud til kommunale institutioner. Det kræver, at de kan redegøre for, at der er tale om initiativer, der rækker ud over den ordinære aktivitet. For at styrke kultursamarbejdet i centerbyerne har kulturudvalget besluttet, at Koldingbibliotekerne får mulighed for at søge støtte fra kulturpuljen til at skabe nye kulturelle aktiviteter, der udvikles i samarbejde med centerbyernes lokale foreninger og aktører.

For at sikre at der også i centerbyerne udvikles nye kulturprojekter og skabes et samarbejde mellem kulturaktørerne, er det aftalt, at bibliotekerne får mulighed for at søge kulturpuljen til konkrete projekter, der er udviklet i samarbejde med mindst to andre aktører.

Kulturudvalget vurderer, at oplandsbibliotekerne har gode forudsætninger for at tage initiativ til at samle øvrige institutioner, foreninger og aktører i byerne, og kan dermed facilitere et udviklingsarbejde, som støtter samme formål som kulturpuljen.

- I Kolding er der rigtig gode erfaringer med at skabe nye aktiviteter, når forskellige institutioner går sammen med hver deres kompetencer. Det kan eksempelvis være et samarbejde mellem Trapholt og Nicolai for Børn. Den tankegang kan man godt bringe videre ud til centerbyerne, og her kommer bibliotekerne ind i billedet som en af parterne, fordi de er et naturligt samlingspunkt, siger Merete Due Paarup.

Glæde på bibliotek

På Koldingbibliotekerne bliver beslutningen modtaget med glæde.

Bibliotekschef Pia Henriette Friis har for nylig afleveret bibliotekets nyeste strategiplan, hvor et af fokuspunkterne er mere aktivitet i de lokale afdelinger i Christiansfeld, Vamdrup og Lunderskov. Det vil styrke arbejdet, at biblioteket nu kan søge penge i kulturpuljen.

- Vi har allerede et pilotprojekt i gang i Vamdrup, hvor vi er ved at kortlægge, hvilke foreninger og frivillige vi kan samarbejde med. Målet er, at vi sammen finder ud af, hvilke arrangementer byen har brug for, og hvordan vi som bibliotek kan understøtte, at ideerne kan føres ud i livet. Derfor er vi selvfølgelig glade for, at der nu rent økonomisk også bliver bedre mulighed for realisere ideerne, siger Pia Henriette Friis.

Har I allerede ideer i skuffen, som I kan søge om penge til?

- Nej, for det er borgernes ideer, vi skal have fat i. Det er det, vi skal frem til. Men vi vil meget gerne være et omdrejningspunkt for at få noget til at ske.