Bibliotek efter millionbesparelse: Der er skåret ind til benet

Kolding: Borgerne vil opleve, at serviceniveauet bliver ringere i forhold til i dag, når Koldingbibliotekerne skal spare en million kroner i 2019 og to millioner kroner årligt fra år 2020.

Det fastslår bibliotekschef Pia Henriette Friis, efter at et enigt kulturudvalg har besluttet at skære dybt i bevillingen til Koldingbibliotekerne for at nå sit pålagte sparemål. Millionbesparelsen betyder, at det er Koldingbibliotekerne, som i kroner og øre skal spare langt mest i forhold til andre af de institutioner og initiativer, som får bevillinger og tilskud fra kulturudvalget.

- Vi vil påtage os ansvaret for besparelserne, men vi kan ikke gøre det, uden at det får konsekvenser for det serviceniveau, borgerne er vant til, siger hun:

- Vi har før klaret mindre besparelser med naturlig afgang, men i min tid er vi aldrig blevet bedt om at spare så mange penge som nu, hvor man skærer helt ind til benet.