Bibliotek åbner for en ekstra etage

Kolding: Mandag blev Kolding Bibliotek i realiteten udvidet med omkring 500 kvadratmeter. Kælderen er helt nyindrettet som hjemsted for bibliotekets formidling af film og musik. Her er også plads til et historisk værksted, der er skabt i samarbejde med Kolding Stadsarkiv.

- Det er ikke tænkt som et eksperiment. Vi mener det helt alvorligt, at kælderen er inddraget som en helt ny etage og nu sætter en professionel ramme for formidlingen af film og musik, siger bibliotekschef Pia Henriette Friis.

Trods mandagens åbning er kælderen ikke færdig indrettet. Men det er malet i dunkle farver, og så sørger belysningen ellers for, at her er hyggeligt og indbydende. Her er lette, flytbare vægge, så man nemt kan møblere om og indrette sig med nye rum, der passer til situationen.

Her kommer samlingen af musik og film til at holde til, og kælderen bliver stedet, hvor man kan mødes i lytteklubber, til fotoudstillinger, eller - som det allerede er planlagt - til en dokumentarfilm-festival. Senere på året dukker Jørgen de Mylius op for at fortælle om sit liv med musik, og en foredragsrække er på vej om forfatteren Haruki Murakami.

For biblioteket er kælderen et modtræk til, at det almindelige udlån af musik blot er faldet og faldet de senere år, hvor mange har abonnement på streamingtjenester og dermed adgang til al den musik, man kan ønske sig.

- Som bibliotek har vi en pligt til være formidlere af musik. Men hvordan gør man det, når udlånet af almindelige cd-plader er faldet så drastisk Vi tror, at folk stadig er nysgerrige efter musikformidling, men det skal ske på en anden måde en blot ved at udlåne cd-plader. Den formidling vil vi sætte i scene her i kælderen, siger Pia Henriette Friis.

Og det skal vel at mærke ske i samarbejde med brugerne og andre af de partnere, biblioteket normalt arbejder sammen med - for eksempel Kolding Musikskole.

- Vi er meget åbne for, hvad folk kommer med af ideer. Så må vi se på dem og vurdere, hvordan vi kan være med til at realisere dem, siger bibliotekschefen.

Hidtil har kælderetagen rummet hyldevis af bøger, som har stået på magasin. Og så har der været madpakkeborde til børn på udflugt.

Nu er der indrettet madpakkerum i et tidligere mødelokale på 1. salen, og magasinet er skrumpet gevaldigt ind. Det består mest af sæsonbetonede bøger - for eksempel julefortællinger - og lokalhistoriske bøger. Magasinet bebefinder sig stadig i kælderen, men det er gemt ad vejen i forhold til tidligere.

- Vi er hverken et arkiv eller et museum. Vi skal have en levende samling, så i stedet for at have et stort magasin, må vi skaffe tingene hjem, hvis de bliver efterspurgt af lånerne, siger bibliotekschef Pia Henriette Friis.