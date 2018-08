Der skal mellem 60.000 og 80.000 bier til at producere 60-80 kilo honning, og for hver flyvetur skal bierne besøge mellem 100 og 400 blomster, forklarer Nis Todsen. Foto: Mette Mørk

For biavlerne i Kolding har dette års honninghøst været særdeles god, og sæsonen er sluttet to uger tidligere end normalt.

Kolding: Bierne har været ekstra flittige i år, og biavlerne i Kolding høster nu frugterne af den varme sommer. - Vi står i honning til halsen. Når solen skinner, laver bierne honning, hvis det regner og blæser, så bliver de hjemme. Da vi har haft mange sommerdage, har vi blandt andet derfor et godt resultat, siger tidligere formand for Kolding og Omegns Biavlerforening og biavler gennem 40 år, Nis Todsen. Nis Todsen står i gennemsnit med omkring 60 kilo honning efter sæsonen. Normalt ryger Nis Todsens honning i glas og sælges under eget mærkat, men i år har han så meget, at han bliver nødt til at afsætte noget af honningen til grossister. Nis Todsen skal se tilbage til 1992 for at finde et tilsvarende år, hvor avlerne også badede i honning. Her havde Nis Todsen 80 kilo. Sæsonen er sluttet to uger tidligere, fordi blomsterne afblomstrede hurtigere. Årets honning har også opført sig anderledes på grund af vejret.

Kolding og Omegns Biavlerforening Kolding og Omegns Biavlerforening er en forening som forsøger at samle biavlere, som driver deres hobby indenfor biavl i området omkring Kolding.

Forskellige blomster Mange blomster er sprunget ud på samme tid i år. Raspblomster har et naturligt indhold af druesukker, og det gør honningen mere fast, mens andre blomster indeholder frugtsukker. Mikset af de forskellige blomster skaber en flydende honning, forklarer biavleren. - Når vi henter honningen ved bierne, så er det ligesom sirup. Det har været et stort problem at få det til at sætte sig og blive fast, siger Nis Todsen. Derfor poder de den flydende honning, så det kan blive mere fast. Smagen er dog rigtig god ifølge biavleren.