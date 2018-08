Bestyrer af café rejste hjem til Iran i fire måneder: Nu står han til udvisning

Ifølge Nasser Fesendoze drejer sagen sig om, at han sidste år rejste hjem til Iran. Hvis en flygtning rejser på ferie eller andre ophold i sit hjemland, vil Udlændingestyrelsen undersøge, om der ikke længere er behov for beskyttelse i Danmark.

Tidligere på sommeren modtog Nasser Fesendoze et brev fra Udlændingestyrelsen med følgende besked: "Udlændingestyrelsen har modtaget oplysninger, som medfører, at vi skal vurdere, om der er grundlag for at inddrage opholdstilladelsen".

Kolding: Bestyreren af Café Carma i Kolding står til udvisning fra Danmark. Udlændingestyrelsen er i gang med at vurdere, om Nasser Fesendoze, som er tidligere ejer og nu bestyrer af caféen i Klostergade lige over for Klostergården, skal have inddraget sin opholdstilladelse.

Nasser Fesendozes ansatte i Café Carma og Venligboerne i Kolding står bag støttearrangementet "Behold ildsjælen Nasser i Danmark". Det sker onsdag klokken 15-18. Der er taler og musik.Desuden har cafeens ansatte startet en underskriftsindsamling for at kæmpe Nasser Fesendozes sag. Efter 10. august vurderer Udlændingestyrelsen, om Nasser Fesendoze får inddraget sin opholdstilladelse.

Syg far

Nasser Fesendoze forklarer, at han rejste hjem til Iran i begyndelsen af 2017, og at han opholdt sig der i fire måneder.

- Grunden til, at jeg rejste til Iran, er, at min far er meget syg, og jeg vidste, at det kunne være min sidste chance for at se ham. Jeg rejste altså derhen for at sige et sidste farvel til den mand, som har opdraget mig, fortæller Nasser Fesendoze, som ikke har nogen familie i Danmark.

Café-ejeren fortæller også, at han udmærket kendte reglerne, inden han rejste af sted til Iran, men at han valgte at løbe den risiko, at hans rejse blev opdaget.

Den 10. august er Nasser Fesendozes sidste frist for indsendelse af dokumenter i sagen. Efter den 10. august træffer Udlændingestyrelsen en beslutning.

De ansatte i cafeen har igangsat en underskriftsindsamling for at kæmpe Nasser Fesendozes sag, ligesom de onsdag aften holder et støttearrangement.