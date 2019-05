Bestyrelsesformand fra Skovparken: Vi bestemmer ikke en pind

Her er Benny Rasmussen, der er formand for bestyrelsen i boligområdet Skovparken, fotograferet under en eidfest i Skovparken. I dag er smilet stivnet, for han føler, at Folketinget har sat beboerdemokratiet ud af kraft. Arkivfoto: Lars Juul

Benny Rasmussen, der er formand for ABBs afdelingsbestyrelsen i Skovparken, mener, at beboerdemokratiet er sat ud af kraft. Han føler sig tvunget til at stemme ja til den udviklingsplan, der vil fjerne 479 boliger fra Skovparken-Skovvejen.

Kolding: Benny Rasmussen, der er formand for boligområdet Skovparkens bestyrelse, er ked af det. - Det er ikke sjovt at bo i Skovparken lige nu. Med udviklingsplanen er der udsigt til, at fem blokke skal rives ned, og den jeg bor i, forsvinder helt, siger han. Benny Rasmussen er en af dem, der på repræsentantskabsmødet i AAB Bovia i aften skal behandle udviklingsplanen for området. - Jeg tror, at der bliver en lang debat på mødet, men at planen ender med at blive godkendt. Endnu ved jeg ikke, om vi skal stemme afdelingsvis eller som enkeltpersoner, siger han. Hvad mener du? - Hvis jeg skulle stemme med hjertet, ville jeg stemme nej, men jeg føler mig tvunget til at stemme ja, for ellers lægger jeg det over i andre menneskers hænder at bestemme, hvad der skal ske i Skovparken. Med et ja så får vi indflydelse på udviklingsplanen. At antallet af almene familieboliger i Skovparken skal reduceres fra 100 til 40 procent er noget, som Folketinget har trukket ned over hovedet på os. Her er beboerdemokratiet reelt sat ud af kraft, og i forhold til den beslutning bestemmer vi ikke en pind.

Fakta Boligområdet Skovparken-Skovvejen er en såkaldt hård ghetto. Området har stået på ghettolisten de seneste fem år og opfylder fire ud af fem ghettokriterier.



41,5 procent af beboerne står uden for arbejdsmarkedet. (Det er 23 personer for mange).



2,3 procent er dømte eller har begået kriminalitet. (Det er fem personer for mange)



74,2 procent af beboerne har kun grundskoleuddannelse. (Det er 100 personer for mange ).



66,4 procent af beboerne har ikke-vestlig baggrund. (Det er 387 personer for mange).



Folketinget har vedtaget nye love for de hårde ghettoer for at komme parallelsamfund til livs.



Udviklingsplanen skal behandles af repræsentantskaberne i AAB Kolding og Boligselskabet Kolding i aften og af byrådet senere på måneden. Herefter skal planen sendes til godkendelse i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Bliver selv smidt ud Ifølge udviklingsplanen forsvinder den blok, som Benny Rasmussen bor i. - Jeg har boet i Skovparken siden 1986, så det er lidt hårdt at skulle smides ud, men jeg skal nok klare mig. Han mener, at regeringens ghettokriterier er helt forfejlede, og at det vil være "totalt tåbeligt" at rive velfungerende boliger ned. - En af grundene til, at vi står på ghettolisten, er, at her bor for mange mellem 20 og 59 år, der kun har en folkeskoleuddannelse. Efter min mening er det lige meget hvilken uddannelse, du har, bare du har et arbejde. Jeg har en folkeskoleuddannelse og har arbejdet siden jeg var 14 år. I dag er jeg 77 år. Han er godt træt af de kriterier, der gør, at Skovparken er endt på den hårde ghettoliste. - Vi skal bare have 30 personer flere i arbejde på Skovvejen og i Skovparken, og så opfylder vi ikke det kriterium mere. Vores mål er at komme af ghettolisten inden 2021. Vi ved dog ikke, om vi slipper for at gennemføre udviklingsplanen, hvis det lykkes, erkender han.