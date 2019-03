Bestseller-milliardær sælger bid af Bianco til den nye direktør

Kolding: Den kriseramte skokæde Bianco har fået ny direktør, efter at Jens Schøtt, der er medejer af skofirmaet Cashott, har købt en mindre del af Bianco, der har været nødlidende i mange år.

Cashott har base i Lunderskov, og de sælger modesko til detailbranchen i primært Danmark. Jens Schøtt har siden 2010 ejet halvdelen af Cashott, og nu sætter han sig også i direktørstolen i Bianco.

Han overtager posten som direktør i Bianco efter Camilla Jochumsen, fremgår det CVR-registret, og så har han købt en andel på mellem 10-15 procent i virksomheden.

Bianco-kæden blev i februar 2016 overtaget af Bestseller-koncernen, der har er ejet af milliardær Anders Holch Povlsen, da han lagde cirka 100 millioner for at få aktiemajoriteten i Bianco. Dengang faldt pengene på et tørt sted, efter Bianco på det tidspunkt over fem år havde tabt 125 millioner kroner, og egenkapitalen var negativ.