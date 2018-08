Er der overhovedet et legetøjsmuseum i Christiansfeld efter 2019? Det spørgsmål skal museets bestyrelse tage stilling til, efter at kulturudvalget har besluttet at trække tilskuddet til museet.

Han fortæller, at bestyrelsen nu må til at overveje museets fremtid efter 2019, hvor det kommunale tilskud stopper.

- Et museum af vores art kan ikke køre rundt uden tilskud. Selv om vi har skåret alt fra og udelukkende kører frivilligt, hænger vi på vores lejeudgift under alle omstændigheder, siger bestyrelsesformanden.

Legetøjsmuseets bestyrelsesformand, Edvard Køhrsen, erkender, at beslutningen risikerer at trække tæppet helt væk under museet.

Tværtimod har udvalget besluttet at fjerne det årlige tilskud til museet på 100.000 kroner. Det sker som led i en spareøvelse, hvor udvalget skulle finde besparelser for tre millioner kroner årligt på sit budget fra 2020 og frem.

Kolding Kommune skal finde besparelser og indtægter for 100 millioner kroner for at få økonomien til at stemme. Alle udvalg er blevet bedt om at finde besparelser. Kulturudvalget skal spare to millioner kroner i 2019 og herefter tre millioner kroner årligt. I næste uge går byrådet i gang med at behandle spareplanerne fra de enkelte udvalg. Først når besparelserne er godkendt her, er de endeligt vedtaget.

Klar over risikoen

Edvard Køhrsen undrer sig over, at man helt fjerner støtten til legetøjsmuseet, mens andre institutioner bliver friholdt eller kun mister en del af sin kommunale støtte.

- Det her svarer jo til at tage 10 millioner kroner fra Koldinghus på én gang, mener Edvard Køhrsen.

Kulturudvalgsformand Jesper Elkjær (R) er godt klar over, at det risikerer at lukke museet, at udvalget fjerner det kommunale tilskud. Men han understreger, at politikerne er blevet bedt om at spare mange penge, og at man nøje har overvejet, hvordan det bedst kunne lade sig gøre.

- Legetøjsmuseet har fået tilskud i nogle år, uden at vi helt har fået det, vi drømte om i udvalget. Vi havde håbet, at man var længere end tilfældet er med formidlingen af samlingen, og vi havde også både troet og håbet på, at der ville komme flere besøgende.