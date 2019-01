Beskeden forretningsmand fik stort skulderklap: Jeg er da hammer stolt

Årets Koldingborger

Det er Business Kolding, der hvert år kårer Årets Koldingborger. Der er to kriterier, som skal være opfyldt, for at personen kan komme i betragtning. Borgeren skal have gjort en særlig indsats for byen og kommunen, og så skal borgeren gøre Kolding kendt ud over by- og kommunegrænsen. Det er formanden for Fonden Business Kolding, Foreningen Business Kolding, Turistforeningen og Handelsrådet, der kårer Årets Koldingborger på baggrund af de indstillinger, der kommer ind.



Se seneste ti års Koldingborgere: Peder Madsen, hoteldirektør Hotel Koldingfjord. Jesper Buch, serieiværksætter. Rasmus Bjerg, skuespiller. Poul Dedenroth-Schou, museumsdirektør på Koldinghus. Villy Søvndal, politiker. Flemming Paasch, direktør Easyfood. Elsebeth Gerner Nielsen, rektor på Designskolen Kolding. Arne Hougaard, stifter af AH Industries. Per Bødker Andersen, tidligere borgmester. René Piper Laursen, stifter af Bianco.