Bertel på 8 år fejrede sin Unesco-by: Det er lidt specielt at komme på den liste

Hvert år fejrer Christiansfeld, at byen er på Unescos verdensarvsliste. Også byens alleryngste indbyggere var med til at markere dagen lørdag.

Og var der noget, han var i tvivl om, blev han klædt på, da han deltog i en særudgave af Bubbers børneshow. I dagens anledning handlede det nemlig en hel del om Bertels hjemby, og her fik Bubber god hjælp af en af byens kompetente guider, Else-Marie Hjort, til at fortælle om Christiansfelds historie i øjenhøjde med børnene.

Christiansfeld: Selv om man kun er otte år gammel, behøver historien ikke at glide fuldstændigt hen over hovedet på en.

Bubber, i baggrunden, underholdte - flankeret af guide i Christiansfeld, Else-Marie Hjort, om Christiansfelds historie for de mange børn og forældre, der var dukket op. Under showet var der også tid til lige at lave lidt sjov med sin sidemand. Foto: Lotte Højstrøm

- Det er fint at markere. Os, der bor i byen, oplever jo typisk aldrig vores egen by, men det giver den her dag os mulighed for, sagde hun.

- Ved at lade være med at svine, slog Bertel fast.

Der er nogle, der siger, at dagen skal være med til at huske jer, der bor her, på, at I skal passe godt på jeres by. Hvordan kan du og andre børn være med til det?

- Det er, fordi vi er kommet på den verdensarvsliste, og det er lidt specielt at komme på sådan en liste. Det er meget spændende, at der er sådan en dag hvert år.

Else-Marie Hjort hjalp Bubber med at fortælle om Christiansfelds historie. - I bor i et mekka af historie, sluttede Bubber af med at sige til de fremmødte ved hans show. Foto: Lotte Højstrøm

Alles kulturarv

Lederen af Christiansfeld Centret, Birgitte Lamp, og hendes folk havde sørget for et program, hvor der både var noget for børnene og for de voksne, blandt andet et foredrag med TV2-journalisten Simi Jan, Bubber-show, italiensk gadeteater og mulighed for arkitektonisk sparring med folk fra Kolding Kommune.

- Det her er en festdag, for det er vigtigt stadig at markere og fejre, at byen er på Unescos verdensarvsliste. Vi skal mødes og snakke om, hvad det er for noget, for det er vores allesammens verdensarv. Det er ikke et elitært projekt men vores allesammens, mener Birgitte Lamp.

Hun peger på, at dagen også skal bruges til at huske hinanden på, at man skal passe på byen - og det er helt bevidst, at også byens børn får mulighed for at høre det budskab på Verdensarvsdagen.