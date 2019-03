Berømt honningkagebageri er i sving i de gamle rammer efter brand: Jeg troede, vi var færdige

Christiansfeld: Siden 1799 er der blevet bagt honningkager i Brødremenighedens bageri i Christiansfeld. Men de sidste par måneder er de berømte kager blevet overhældt med chokolade i en fabrikshal i Haderslev. Nu er alt som det plejer.

Det var svært at forestille sig den 1. november 2018, lyder det fra direktør i chokoladeforretningen Xocolatl, Gitte Minck, der også står bag Honningkagebageriet i Christiansfeld, hvor Xocolatl har samlet produktionen af honningkager og chokolader.

- Min første tanke, da jeg kom den aften, det var, at nu skulle jeg til at lave noget andet. Der bliver aldrig produceret chokolade her igen, tænkte jeg. Branden kunne simpelthen ikke komme på et værre tidspunkt. Jeg troede, vi var færdige. Det ramte på det værst tænkelige tidspunkt, hvor vi har allermest travlt op til jul. Men heldigvis har forsikringen stor erfaring i den her slags sager, og de fik hurtigt tingene til at ske, siger administrerende direktør Gitte Minck.