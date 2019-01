Beredskabet til nysgerrige bilister: Bliv væk fra oversvømmet sommerhusområde

Bliv væk. Der er risiko for at sidde fast i vandet.

Sådan lyder opfordringen fra beredskabet til de bilister, der onsdag eftermiddag kører mod det oversvømmede sommerhusområde Moshuse ved Sønder Stenderup i den sydlige del af Kolding.

Der er oversvømmelser ved kysten omkring Moshuse, men vandet er ikke det eneste, der kommer.

- Der er desværre flere bilister, der også kører til kysten for at se vandet. Men beredskabet beder om, at man holder sig væk, for der er stor risiko for at sidde fast i vandet, der fortsat stiger, lyder det i en pressemeddelelse fra Kolding Kommune.