Benzinkunder støtter Fynslund BK

Jordrup: Hos Fynslund BK sparer man ofte sine sponsorkroner sammen til lidt større ting i klubben - og med for eksempel 17.000 kroner, som klubben har modtaget via OK's benzinkunder, der har tanket hos Dagli'Brugsen i Jordrup, åbner mulighederne sig.

- Vi påtænker at købe køleboldskab til fjerbolde til badmintonafdelingen, og musikafdelingen vil gerne investere i et sejl mod både sol og regn til amfiscenen, og gymnastikafdelingen har købt en airtrack, fortæller formanden Fynslund BK Hans Rostgaard Andersen i en pressemeddelelse fra OK.

Der bliver også brugt sponsorkroner på rekvisitter som volleyballnet, bolde og lignende til de godt 600 medlemmer, hvor af flertallet er børn og unge.

Pengene har OK's kunder sparet op til klubben ved at tanke på deres OK Benzinkort. Når man vælger at knytte sit benzinkort til sponsoraftalen, støtter man gratis med et ørebeløb for hver liter brændstof. Det koster ikke kunden ekstra at tanke, da det er OK og Dagli'Brugsen i Jordrup, der udbetaler pengene.