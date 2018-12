Bent Ovesens bil formentlig fundet i Kolding Havn: Politiet gør klar til at hæve bilen

Kolding: Der er i øjeblikket et større politiopbud på Kolding Havn. Politiet og dykkere fra Søværnet er ved at gøre klar til at hæve den bil, som Søværnets dykkere fandt torsdag eftermiddag på bunden af havnebassinet i Lystbådehavn Nord.

Politikommissær Uffe Willumsen fortæller, at dykkerne venter på, at det bliver lysere, før de kan gå i gang. Formentlig starter arbejdet tæt ved solopgang.

Sent torsdag eftermiddag fortalte Uffe Villumsen, at fundet af bilen er "meget interessant i forbindelse med noget igangværende efterforskning". Han ønskede ikke at uddybe nærmere.

Ifølge JydskeVestkystens oplysninger har dykkerne fundet en Ford Mondeo med nummerplader, der svarer til nummeret på forsvundne Bent Ovesens bil. Efterforskningsleder Frede Nissen ville torsdag eftermiddag dog ikke bekræfte, om der er tale om den drabsmistænktes bil.

- Det vil jeg ikke svare på. Jeg vil kun sige, at vi nu undersøger de nærmere omstændigheder, og at bilen bliver hævet, formentlig når det bliver lyst i morgen, sagde Frede Nissen.