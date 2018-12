Efterforskningsleder Frede Nissen er ordknap om, hvorfor det har taget over et år at finde Bent Ovesen, der var kørt i havnen kun et par kilometer fra sit hjem.

Kolding: 413 dage.

Så lang tid gik der, fra Bent Ovesen kørte i Kolding Havn, til han og hans brune Ford Mondeo blev fisket op af havnen igen. I 413 dage har Bent Ovesen gemt sig på havets bund kun et par kilometer fra ægteparret Bent og Aase Ovesens hjem på Christiansøvej.

Aase Ovesen blev fundet dræbt i hjemmet den 28. oktober sidste år, og med fundet af Bent Ovesen i Kolding Havn har politiet sat punktum for sagen og konkluderet, at Bent Ovesen dræbte sin kone, hvorefter han kørte i Kolding Havn, hvor han døde.

Tilbage står bare forundringen over, hvorfor det har taget så lang tid at finde Bent Ovesen, når han er kørt i havet det måske mest oplagte sted.

Efterforskningsleder Frede Nissen, har efterforskningen været god nok, når Bent Ovesen bliver fundet få meter fra kajkanten på et af de mest oplagte steder, hvor han kunne køre hen?

- Den undren må I gerne have for mig, den har jeg ikke nogen kommentar til. Vi er glade for, at Søværnets dykkere har fundet bilen.

Hvor dybt lå bilen i havnen?

- Ifølge dykkerne har bilen ligget i otte til ni meter vand.

Var bilen begravet?

- Ja, den lå godt nede i dyndet.

Da I fandt Bent Ovesens bil, sagde du, at vand- og strømforhold kan have haft indflydelse på, hvor meget bilen kan have flyttet sig. Men jeg hører også, at bilen har været begravet i dyndet. Hvor meget kan bilen egentlig have flyttet sig?

- Det ved jeg ikke. Det skal du snakke med nogle andre om.